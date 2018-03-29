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    المركزي: 10% ارتفاعا في إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام

    08:19 م الخميس 29 مارس 2018
    المركزي: 10% ارتفاعا في إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام

    قناة السويس

    القاهرة- مصراوي:

    زادت إيرادات قناة السويس، بنحو 10.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بحسب ما قاله البنك المركزي، في بيان عن أداء ميزان المدفوعات اليوم الخميس.

    وقال المركزي، في بيانه، على موقعه الإلكتروني، إن إيرادات قناة السويس، سجلت نحو 2.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018، مقابل نحو 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    وأشار المركزي إلى أن موارد البلاد من العملة الصعبة القادمة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج تحسنت خلال النصف الأول من العام الجاري، بما ساهم في انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

    ويعبر ميزان المدفوعات عن العلاقات الاقتصادية للبلاد مع العالم الخارجي.

    وأوضح المركزي، إن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2017-2018، حقق فائضا بقيمة 5.6 مليار دولار، مقابل فائضا بلغ حوالي 7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    وأضاف المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار دولار قبل عام.

    وقال المركزي، إن "انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% في النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج".

    إيرادات قناة السويس البنك المركزي ميزان المدفوعات

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    مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة
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