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    البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية في شهرين

    08:10 م الخميس 29 مارس 2018
    البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية في شهرين

    القاهرة - مصراوي:
    قال البنك المركزي، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية، التابعة له، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في شهرين.

    وكانت بنوك استثمار توقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

    وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

    هذا المحتوى من

    Asha
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