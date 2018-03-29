البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية في شهرين
القاهرة - مصراوي:
قال البنك المركزي، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية، التابعة له، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في شهرين.
وكانت بنوك استثمار توقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
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