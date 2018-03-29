رسميا.. بنك أبو ظبي الوطني يغير اسمه إلى "أبو ظبي الأول مصر"

كتبت - منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي الأول، تغيير اسم بنك أبو ظبي الوطني مصر إلى أبو ظبي الأول مصر، بعد استكمال اعتماد هويته المؤسسية الجديدة عقب اندماج البنك في الإمارات مع بنك الخليج الأول في أبريل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن "فرعه في مصر سيواصل لعب دور هام في دعم استراتيجية البنك على المستوى الإقليمي انطلاقا من كونه أكبر بنك أجنبي في مصر".

وأضاف البنك أنه سيواصل تقديم الدعم للشركات المصرية، وتوفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار في الأصول المتعددة، بما في ذلك أسواق المال والدخل الثابت والأسهم، وسيركز كذلك على تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها للأفراد.

وقال بنك أبو ظبي الأول إنه يتطلع إلى السوق المصري باعتباره عنصرا أساسيا يدعم استراتيجية نموه، وذلك نظرا للدور البارز الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي في الدولة، والقوانين الجديدة التي تدعم الاستثمار.

وقال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر: "يجمع هذا الاندماج بين اثنين من أنجح مصارف أبوظبي المُدرجة لتشكيل بنك جديد ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وسيدعم مسيرتنا الناجحة في مصر".

وأضاف "سنواصل تقديم حلول مصرفية لعملائنا من الأفراد والمؤسسات من خلال شبكة فروعنا المحلية التي تغطي القاهرة، الاسكندرية، دلتا النيل، صعيد مصر ومحافظة البحر الأحمر".