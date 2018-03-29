35 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد في 6 أسابيع

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة البنك من الشهادات مرتفعة العائد بلغت نحو 35 مليار جنيه منذ منتصف فبراير الماضي وحتى الخميس الماضي، محققة زيادة بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري.

وأصدر البنك الأهلي شهادة ادخار بفائدة 17% لمدة عام واحد، بعد وقف بيع شهادة عائد الـ20% تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

كما قرر البنك الأهلي خفض الفائدة 1% على الشهادة مدة الـ3 سنوات من 16% إلى 15% يصرف عائدها شهريا، وإلى 15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر.

ويدخل في هذه الحصيلة الشهادتان ذات العائد 17.25% لمدة عام واحد، وذات العائد 15.25% لمدة 3 سنوات، واللتان يصدرهما البنك الأهلي عن بنك الاستثمار القومي.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي من بيع شهادتي الـ 20% و16% نحو 475 مليار جنيه خلال 15 شهرا من طرحهما، تزامنا مع تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وحتى إغلاق الاكتتاب فيهما منتصف الشهر الماضي، بحسب ما قاله أبو الفتوح في وقت سابق.