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الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في توزيعات أرباح "المملكة القابضة"

05:40 م الخميس 29 مارس 2018
الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في توزيعات أرباح "المملكة القابضة"

الأمير الوليد بن طلال

القاهرة - وكالات:

قالت شركة المملكة القابضة السعودية في إفصاح للبورصة السعودية اليوم الخميس، إن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تنازل عن كامل حصته من توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة للشركة، بحسب وكالة رويترز.

وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال بالسعودية، يوم 27 يناير الماضي بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لمدة ثلاثة شهور في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان "تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية".

شركة المملكة القابضة السعودية البورصة السعودية الوليد بن طلال

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