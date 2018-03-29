الدولار يتراجع في بنك مصر ويرتفع بأبوظبي الإسلامي مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما تراجع السعر في بنك مصر، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والبنك العربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضاً في بنوك الإسكندرية وقناة السويس والبنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.