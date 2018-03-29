مسؤول بالاستثمار: خريطة معدلة للفرص الاستثمارية في مصر خلال 5 أشهر

كتبت - شيماء حفظي:

تصوير - نادر نبيل:

قال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة ستطلق خلال بين 4 إلى 5 أشهر نسخة معدلة من خريطة الفرص الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرا على موقع إلكتروني خاص بها.

وأضاف فواز خلال جولة نظمتها الوزارة اليوم لوسائل الإعلام بمركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر بعد تطويره، إن الخريطة المعدلة ستعتمد على مشاركة الوزارات الأخرى ذات الولاية على المشروعات التي تضمها الخريطة، لتحديث فرصها الاستثمارية باستمرار بشكل خاص، وهو ما يساهم في عرض أكثر دقة لهذه الفرص.

وأشار خلال الجولة التي حضرتها سحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى أن الموقع سيتيح للمستثمر مع إطلاق الخريطة المعدلة، فتح حساب عليه، ليتيح له التعرف على الفرص الجديدة التي يتم تحديثها في القطاعات التي يهتم بها.

وأطلقت وزارة الاستثمار الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة الاستثمارية، الشهر الماضي، باللغتين العربية والإنجليزية، ومن المقرر إضافة لغات أخرى في المستقبل، بحسب فواز.

وتضم الخريطة التي تم إطلاقها، والتي اشترك في تصميم موقعها الإلكتروني 4 شركات بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، أكثر من ألف فرصة استثمارية مكتملة، وفقا لفواز.

وقال فواز إن الموقع يحتوي أيضا على دراسة وافية للقطاعات الاستثمارية في مصر، وتأتي على رأسها الفرص المتاحة في المشروعات القومية، وقطاعات الطاقة والبترول والإسكان.

وأضاف فواز، أن الموقع جذب حوالي 11 ألف زيارة خلال هذا الشهر دون ترويج لخدماته، "وهو ما يعد مؤشرا جيدا".

وأضاف "من إجمالي زيارات الموقع، تلقينا أكثر من 200 شخص أبدوا اهتماما بالاستثمار في فرص استثمارية معينة، وطلبوا معلومات أكثر عن تلك الفرص".

"78% من زوار الموقع من المصريين، وجزء كبير من النسبة الباقية زوار من دول عربية خاصة السعودية والإمارات، أما الأجانب فإنهم يتواصلون مع مركز خدمات المستثمرين بشكل مباشر"، بحسب فواز.

وتابع: "لا ننوي إجراء حملة إعلانية للترويج للخريطة، لكن سنعتمد على الموقع وبعض الأدوات البسيطة للتعريف به".