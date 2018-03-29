أسعار الذهب في مصر تهبط 9 جنيهات خلال تعاملات الخميس

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الخميي، بنحو 9 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 648 جنيها، مقابل 657 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555 جنيها، والجرام عيار 24 عند 741 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5184 جنيها.

وأرجع نجيب هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ في أسعار الذهب عالميا أمس بأكثر من 1% ليسجل 1327 دولار ا للأوقية، وهو ما انعكس على الأسعار في السوق المحلي.