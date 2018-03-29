وزيرة التضامن: 4300 مستفيدة من قرض "مستورة" بقيمة 61 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الحالات التي حصلت على قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة بلغ 4300 حالة بإجمالي نحو 61 مليون جنيه، وذلك منذ تنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي وحتى الآن.

وقرض مستورة موجه خصيصا للمرأة الفقيرة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويسلم في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، وتتراوح قيمة القرض بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، يسدد شهريا على مدى سنتين بدون فائدة، وبمصروفات نسبتها 7% على سنتين (3.5% مصروفات في السنة).

وأضافت الوزيرة أن قرض مستورة يأتي ضمن إجراءات الحكومة ووزارة التضامن لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها، وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل، وحتى تخرج أسرتها من دائرة الفقر.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن فرع الزقازيق يعد الأكثر تنفيذا لمشروع مستورة، حيث تم تنفيذ 450 مشروعا بها، بإجمالي 7.6 مليون جنيه، ويليه فرع بني سويف بعدد 370 مشروعا بإجمالي 4.9 مليون جنيه، ثم فرع الفيوم بعدد 337 مشروعا بإجمالي 3.5 مليون جنيه.

‫وأضاف فاروق أن البنك يتيح القرض للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ‫سواء من لديها معاش ضمان اجتماعي أو معاش تكافل وكرامة، أو من مستحقي النفقة، أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه.

وتشمل شروط القرض، أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة وأن تكون المستفيدة لا يقل سنها عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة وذلك بمساعدة أعضاء لجنة الزكاة في كل فرع مع الالتزام بسداد القرض خلال 24 شهرا مع إضافة نسبة 7% مصروفات للقرض في السنتين.

وبدأ تنفيذ مشروع مستورة في 19 نوفمبر الماضي بإجمالي تمويل 250 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.