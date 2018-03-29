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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الخميس

02:57 م الخميس 29 مارس 2018
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الخميس

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.84% عند مستوى 17450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EgX70 بنسبة 0.87%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 56.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، والعرب بقيمة 50.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.2%.

مؤشرات البورصة البورصة

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