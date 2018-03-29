التخطيط تتعاون مع "فينيكس" لتطوير منظومة الصحة العامة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة التخطيط وشركة فينيكس للاستشارات الصحية بروتوكول تعاون، بهدف وضع وإعداد تصور لتطوير منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي.

واستعرضت الوزيرة هالة السعيد، البرامج والمشروعات التي عملت الوزارة على تنفيذها في إطار خطة برامج تحسين الخدمات الحكومية بمجال الصحة حيث ذكرت منها مشروع ميكنة أقسام الرعايات والحضانات بتحسين خدمة رعاية مرضى الرعايات الحرجة والعاجلة، ومشروع ميكنة مراكز الأورام.

وقال محمد عمر المدير العام لشركة فينيكس، إن البروتوكول يستهدف توفير نظام يضمن تحقيق أفضل النتائج لحل المشكلات التي تواجه منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي، مضيفا أنه تم البدء في العمل على بنود البروتوكول بالفعل فور توقيعه ومن المتوقع الانتهاء من العمل وتسليم كافة الدراسات في مدة أقصاها ٩ أشهر من تاريخ التوقيع.

وفينيكس هي شركة استشارات صحية تعمل في مجال إدارة الرعاية الصحية وتقدم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول والخدمات وتعمل في مجال تنمية المجتمع منذ عام ٢٠١٤ وتقدم العديد من الحلول ومنها تدريب وتشغيل العاملين على تقديم خدمات الرعاية الصحية.