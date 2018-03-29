أداء السياحة القوي يدفع أوراسكوم للتنمية للتحول إلى الربح خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

ساهمت إيرادات قطاع الفنادق في تحول شركة أوراسكوم للتنمية مصر، للربح خلال العام الماضي مقابل تحقيقها خسائر في 2016.

وقال تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها بلغ 392 مليون جنيه خلال عام 2017، مقابل خسائر بلغت 499.5 مليون جنيه خلال عام 2016.

"حقق قطاع الفنادق عاما من النجاح، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 112.1% لتصل إلى 1.059 مليار جنيه"، بحسب تقرير الشركة.

ودفع الأداء الإيجابي، الذي شهدته مصر على مدار العام في قطاع السياحة، الأرباح التشغيلية لفنادق الشركة للارتفاع بنسبة 299.2% لتصل إلى 413.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.

وحققت مصر قفزة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغ 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار، بحسب بيانات لوزارة السياحة.

وقالت الشركة إن "الجونة، واصلت مكانتها الرائدة في قطاع السياحة المصري، وقد ساهمت الاستراتيجية الجديدة التي تم تنفيذها في بداية العام بشكل مباشر في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية للفنادق وتحقيق نتائج مالية أفضل".

وارتفعت نسبة الإشغال في فنادق الشركة بالجونة لتصل إلى 77% خلال العام الماضي مقابل 59% في عام 2016، بحسب تقرير الشركة، التي يترأسها رجل الأعمال سميح ساويرس.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لهذه الفنادق بنسبة 215% إلى 419 مليون جنيه في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

ورغم تحقيق قطاع الفنادق نتائج جيدة إلا أن مشروعاتها في طابا، تعد من أكثر المشروعات تحديا للشركة والتي ما زالت تعاني حتى الآن، نتيجة مواصلة فرض حظر السفر إلي شبه جزيرة سيناء من قبل بعض الدول الأوروبية، وفقا للشركة.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وقالت الشركة إن قطاع العقارات سجل نموا ملحوظا على الرغم من التحديات المرتبطة بقيمة الجنيه مقابل الدولار في العام الماضي.

وارتفع صافي مبيعات القطاع العقاري بنسبة 87.5% لتصل إلى 1.46 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.

وقالت الشركة إن الجونة واصلت تحقيق أدائها القوي، بسبب المبيعات القوية والأنشطة التسويقية التي تم تطبيقها مع طرح مشروعات جديدة خلال العام الماضي.

وطرحت الشركة مشروع "أبو تيج هيل"، بإجمالي مخزون قدره 22 مليون دولار أمريكي وتم بيعه بالكامل.

وقالت الشركة إن إيرادات العقارات ارتفعت بنسبة 65.1% لتصل إلى 773.5 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.

كما ارتفع قطاع إدارة المدن بنسبة 59.4% لتصل إلى 438.5 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بـ 2016.

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والإمارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي طورتها في مصر "مكادي"، والجونة، وطابا هايتس.