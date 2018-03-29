وزيرة التضامن تلتقي مع رئيس "نستله" لبحث زيادة التعاون مع الشركة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن اليوم الخميس، إن الوزيرة غادة والي التقت مع معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة "نستلة فوود"، وذلك في إطار تشجيع التعاون لتنمية المسئولية المجتمعية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص.

وبحسب البيان، استعرضت الوزيرة خلال اللقاء إمكانية التعاون مع شركة نستلة في مجال التغذية والتوعية الغذائية من خلال توجيه رسائل للأمهات والحوامل لتغذية أطفالهم في فترة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل لمواجهة عدة ظواهر منها التقزم وسوء التغذية.

وناقشت الوزير مع رئيس الشركة خلال اللقاء، إمكانية التعاون في تدريب الرائدات الريفيات للمساهمة في رفع الوعي لدى مستفيدات تكافل وكرامة بالموضوعات المتعلقة بالتغذية الخاصة بالجوانب والأطفال وطرق استغلال المواد الغذائية المتوفرة في المجتمع في صنع وجبات صحية ذات فائدة عالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستشترك مع الشركة في تحديد رسائل واضحة وقوية بوسائل عرض بسيطة ومختلفة لتصل إلى الجمهور المستهدف.

كما تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتحديد بعض المحافظات لتنفيذ أنشطة توعوية فيها مع ضرورة الاهتمام بقياس أثر هذه الحملة على سلوك الأمهات الغذائي وصحة أولادهن.

ومن جانبه أكد معتز الحوت أن شركة نستله مهتمة بكل ما من شأنه تحسين صحة المجتمع وجودة الحياة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على صياغة اتفاق تعاون بين الشركة والوزارة لرفع وعي وتدريب الأمهات والرائدات في القري الفقيرة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة الفجوة التغذوية لدى أطفال المدارس مع برنامج الغذاء العالمي وستعرض نتائجها على مجلس الوزراء.

وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بتعاون مع وزارة التعليم، والذي يهدف إلى تقديم تغذية للأطفال في المدارس.