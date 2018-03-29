حديد عز تتكبد خسارة بقيمة 1.1 مليار جينه في 2017 بسبب الفؤائد والضرائب

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز اليوم الخميس، إنها تحولت للخسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، نتيجة الضرائب وزيادة التكاليف التمويلية.

وكانت الشركة حققت صافي أرباح بلغت 560.2 مليون جنيه في 2016.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، ارتفع صافي مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.2 مليار جنيه في العام السابق له.

وبحسب التقرير السنوي للمجموعة، بلغ نصيب حديد التسليح من هذه المبيعات خلال العام الماضي 30.5 مليار جنيه 7% منها صادرات، ونصيب الصلب المسطح 10.9 مليار جنيه تمثل الصادرات 58% منها.

وكان نصيب شركة العز الدخيلة الأكبر في مبيعات المجموعة بقيمة 27.5 مليار جنيه، ثم شركة حديد عز/ العز للدرفلة بقيمة 8.6 مليار جنيه، ثم العز للصلب المسطح بقيمة 5.6 مليار جنيه.

وكشفت المجموعة عن انخفاض كمية مبيعات حديد التسليح بنحو 3% في عام 2017، لتصل إلى 3.34 مليون طن مقابل 3.46 مليون طن في 2016.

بينما ارتفعت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو 25% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.13 مليون طن.

كما ارتفع إنتاج الشركة من حديد التسليح بنحو 3% في 2017 ليصل إلى 3.39 مليون طن، وارتفع أيضا إنتاج الصلب المسطح بنحو 22% ليصل إلى 1.15 مليون طن.

وفي المقابل، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة زيادة 80.7% في 2017، لتسجل 37.4 مليار جنيه.

بينما كان ارتفاع التكاليف التمويلية أحد أبرز أسباب تحول المجموعة نحو الخسارة، حيث سجلت خلال العام الماضي 3.1 مليار جنيه، بزيادة 334% عن 2016.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو الماضي، من أجل كبح التضخم، قبل خفضها في منتصف فبراير الماضي 1% لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وبلغت التسهيلات الائتمانية وأقساط القروض المستحقة على الشركة خلال عام في نهاية 2017 نحو 13.9 مليار جنيه متراجعة بنحو مليار جنيه عن نهاية 2016، بينما وصلت قيمة القروض طويلة الأجل إلى 9.8 مليار جنيه بزيادة نحو 532 مليون جنيه عن نهاية 2016.

كما ساهم في خسارة الشركة ضرائب الدخل والضرائب المؤجلة التي بلغت قيمتها نحو 900 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، ارتفع صافي خسائر الشركة خلال العام 2017 إلى 877.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 591.4 مليون جنيه في 2016.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 744.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

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