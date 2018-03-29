الرقابة الصناعية تنفذ 1000 حملة تفتيشية على المصانع في فبراير

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، إن مصلحة الرقابة الصناعية أجرت 1057 حملة تفتيشية على المصانع خلال فبراير الماضي لمعاينة مدى الالتزام بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.

كما قامت المصلحة أيضا، بإجراء 8 حملات رقابية على 8 مصانع وحملة رقابية على الأسماك المدخنة، بالإضافة إلى إجراء 692 دراسة فنية متخصصة تضمنت 263 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و404 دراسة فنية ومتنوعة، و25 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

وبحسب البيان، قامت المصلحة بترخيص 336 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 81 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 290 استفساراً و47 شكوى.

جاء ذلك خلال التقارير التي تلقاها الوزير طارق قابيل عن مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعة والكيمياء، خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب تقرير مصلحة الكيمياء، قامت المصلحة خلال فبراير الماضي، بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4.2 ألف عينة اختبار بإجمالي إيرادات بلغت 5 مليون جنيه وذلك بمعامل القاهرة ألفي عينة والإسكندرية 1.9 ألف عينة والسويس 230 عينة وأسيوط 77 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 91 عينة.

كما قامت أيضا، بانتاج 200 ألف عبوة حبر فسفوري لاستخدامها بالانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً، كما قامت أيضا بإنتاج 1212 لتر حبر سري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر كما قامت بإجراء 54 معايره لأجهزة المعامل.

وبغلت إيرادات المصلحة الشهر الماضي 6.5 مليون جنيه محققة زيادة بلغت 113% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي والتي بلغت 3.04 مليون جنيه.

وتقوم المصلحة خلال الفترة الحالية بتأهيل وتطوير معمل الميكروبيولوجي ومعمل الأغذية وربط كافة معامل الهيئة بشبكة الإنترنت وتطوير نظام سرية وتأمين التقارير الصادرة عن معامل المصلحة بنظام الكيوكود واستخدام علامات تأمين ورموز لتأمين تقارير المصلحة لحمايتها من التلاعب.