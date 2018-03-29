البوري يرتفع 3 جنيهات.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البورى 3 جنيهات، بينما استقرت أسعار البلطي والمكرونة خلال تعاملات اليوم الخميس، عند مستوياتها، منذ بداية الأسبوع، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، ثلاث جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.