الدولار يتراجع في بنك البركة مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والبنك العربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول ثبت سعر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية وقناة السويس و البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.