تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات
10:21 ص الخميس 29 مارس 2018
كتبت- إيمان منصور:
تباين أداء مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.33% إلى مستوى 17363 نقطة.
بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.03%.
وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 0.20%.
الخبر التالى:الدولار يتراجع في بنك البركة مع بداية تعاملات الخميس
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