تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.33% إلى مستوى 17363 نقطة.

بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.03%.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 0.20%.