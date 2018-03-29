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تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

10:21 ص الخميس 29 مارس 2018
تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.33% إلى مستوى 17363 نقطة.

بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.03%.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 0.20%.

مؤشرات البورصة البورصة

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