مؤشر "فوتسي" يضم سوق المال السعودي في خطوة تجذب مليارات الدولارات

القاهرة- وكالات:

أعلنت "فوتسي راسل" ضم سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية، مع توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب العربية.

وجاءت هذه الخطوة متماشية مع توقعات المسؤولين والمحللين بقرب ترقية سوق السعودية لقائمة فوتسي للأسواق الناشئة.

ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات. ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وارتفع مؤشر سوق_الأسهم السعودية بنحو 10% منذ مطلع العام الجاري مدعوما بتوقعات إيجابية بشأن انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وتقدر المجموعة المالية هيرميس القابضة التدفقات المحتملة بحوالي 15 مليار دولار إذا ما تمت إضافة السوق السعودية لمؤشرات FTSIK ، وMSCi.