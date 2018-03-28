بنك بلوم يشتري قطعة أرض لإنشاء مقر جديد في العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت - منال المصري:

قال شريف محب مدير عام فروع بنك بلوم مصر، لمصراوي، إن البنك اشترى 6200 متر في العاصمة الإدارية الجديدة لبناء مركز ومقر للبنك فيها.

وأضاف محب، أن البنك يعتزم إطلاق أربعة فروع جديدة خلال العام الجاري ضمن خطة توسعاته.

وكان محمد عبد اللطيف نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال خلال ملتقى بناة مصر الرابع، الذي عقد في بداية الشهر الجاري، إن البنك المركزي و33 بنكا وشركة "آي سكور" للاستعلام الائتماني، حجزوا مساحات أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فروع وإدارات لها.

ويعتزم بنك بلوم تطوير البنية التكنولوجية الخاصة به عبر تنفيذ خطط للتحول نحو إلى النظام الرقمي، بحسب محب.

وذكر محب أن البنك يعمل على تنفيذ استراتجية لتطوير أنظمة الحاسب الآلي من حيث الأجهزة والبرامج المستخدمة، حيث تم تحديث نظام الخوادم والشبكات لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، ورفع درجة الأمان.

ويعمل البنك على تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الخدمات منها استبدال وتحديث النظام الخاص بقطاع التجزئة المصرفية، حيث يجري حاليا إجراء الاختبارات المطلوبة على النظام الجديد، وفقا لمحب.

كما يعمل البنك على إطلاق خدمة "الموبايل البنكي"، وتحديث جميع القنوات الإلكترونية، والعمل على نظام تجديد لتداول الأوراق، والملفات داخل البنك وحفظها إلكترونيا، وإطلاق خدمة المحفظة الذكية بالتعاون مع فوري لأنظمة الدفع الإلكترونية، بحسب محب.