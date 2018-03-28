موانئ "دبي - السخنة" تستقبل أكبر سفينة لنقل البضائع السائبة

كتب - مصطفى عيد:

استقبلت موانئ دبي العالمية - السخنة، مؤخرا، أكبر سفينة من نوعها لنقل البضائع السائبة، والتي تعبر البحر الأحمر وتزور الميناء لأول مرة، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها، إن هذه السفينة التجارية تنتمي لفئة السفن العملاقة، وانطلقت من مالطا بحمولة من الحديد يصل وزنها لأكثر من 140 ألف طن متري.

وأضافت أنها قامت قبل وصول السفينة لميناء السخنة، بعمل مسح لقياس الأعماق وتصوير طوبوغرافيا الميناء للتأكد من أن مستوى عمق المياه في الميناء كافٍ لاستقبال السفينة.

وقال أجاي سينج المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية - السخنة: "استقبالنا لأكبر سفن نقل البضائع الجافة على الإطلاق يمثل نقلة نوعية لميناء السخنة، وهو ما يُعد محصلة لتعاوننا المثمر والمتواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضاف: "نتطلع لمواصلة تعاوننا الناجح مع شركائنا في إطار جهودنا الهادفة لزيادة طاقاتنا التشغيلية بمواني دبي العالمية، بما يساعدنا في دعم حركة التجارة العالمية المتنامية."

وكانت موانئ دبي وقعت مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أواخر الشهر الماضي، بتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منطقة السخنة العالمية لمساحة 30 كيلومتر مربع.

وجاء هذا التوقيع في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ في نوفمبر2017 الماضس، بشأن تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الجانبين، لإقامة منطقة تنمية متكاملة رائدة ومستدامة تتضمن مساحة 75 كيلومترا مربعا، للمنطقة الصناعية واللوجستية، و20 كيلومترا مربعا للمنطقة السكنية.

وتضم محفظة أعمال "موانئ دبي" العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة وأكثر من 50 نشاطا في أكثر من 40 بلدا.