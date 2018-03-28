4 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى عند مستوياته أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع صباحا.

كما صعد الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وزاد أيضا سعر العملة الأمريكية البنك العربي الأفريقي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر الدولار إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الصباح.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.



