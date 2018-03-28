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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

03:21 م الأربعاء 28 مارس 2018
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 657 جنيها، مقابل 660 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيها، والجرام عيار 24 عند 751 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5256 جنيها.

وعالميا، تراجع الذهب يوم الأربعاء عن أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، لتسجل الأوقية 1339 دولارا للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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