كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.20% عند مستوى 17305 نقطة.

بينما انخفض مؤشر EgX70 بنسبة 0.72%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 327.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 323.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.97%.