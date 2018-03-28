الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4% خلال العام المالي المقبل

القاهرة- مصراوي:

تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل.

وكانت وزارة المالية رفعت من توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى بين 9.5 و9.7%.

وسلم وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم مشروع موازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

وقال بيان من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنها تستهدف تحقيق فائض أولي "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلي.

وتكافح الحكومة لخفض عجز الموازنة، من خلال تطبيق برنامجا للإصلاح الاقتصادي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد قد أشاد في تقرير المراجعة الثانية للبرنامج مصر "بما أنجزته مصر من خطوات في سبيل إصلاح عجز الموازنة العامة".