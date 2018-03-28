بروتوكول تعاون بين الاستثمار ونقابة المحامين لتسهيل إجراءات مركز الخدمات

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

ووفقا للبيان، يتعلق البروتوكول بتيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزيرة، إن هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات إلكترونيا في الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكترونى والاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية في أداء تلك الخدمات.

ويتضمن إعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية، بحسب الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين في مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة في تقديم الخدمات للمستثمرين.

ونقل البيان عن سامح عاشور نقيب المحامين، قوله إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول.

وأضاف أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الإلكترونية المعتمدة من هيئة الاستثمار بدل من الورقية والتي تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين وهيئة الاستثمار.

وأشار سامح عاشور إلى أن النقابة ملتزمة بإلحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأوضح محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبي للمحامين في مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر ياسر عباس رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين في مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين في نفس اليوم وبشكل سريع.

