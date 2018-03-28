التعمير والإسكان يضخ أكثر من 4.3 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان إن البنك ضخ أكثر من 4.3 مليار جنيه تمويلات فى مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل منذ عام 2014 وحتى مارس الجاري.

وقال المصدر لمصراوي إن عدد المستفيدين تجاوز 52 ألف مستفيد.

ويستحوذ بنك التعمير والإسكان على أكثر من 40% تقريبا من إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقاري المشاركة في 18 بنكا، بحسب المصدر.

وأطلق البنك المركزي منذ 3 سنوات مبادرة التمويل العقاري بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة تتراوح بين 5 إلى 7% متناقضة لمحدودي الدخل و8% متناقضة لمتوسطي الدخل و10.5% لفوق متوسطي الدخل.

وطرح البنك المركزي منذ شهرين تقريبا أما البنوك الشريحة ثانية بالمبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى قال في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إن البنوك ضخت أكثر من 11 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقارى.