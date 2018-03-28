الصناعة: هيئة المواصفات تفتش على علامة الجودة في 50 شركة خلال فبراير

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن هيئة المواصفات والجودة، أجرت تفتيشات دورية على علامة الجودة لـ 50 شركة، ومطابقة معايير الجودة لشركتين تقدمت للحصول على علامة الجودة، بالإضافة إلى تسجيل 268 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب الوزارة قامت الهيئة أيضا بإجراء 20 زيارة لشركات حاصلة على علامة خلال فبراير، وإعداد 175 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، والرد على نحو 102 استفساراً فنياً من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية، والرد على 72 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الرد على 75 شكوى من شكاوى المستهلكين.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أجرت الهيئة 1.1 ألف قياس ومعايرة صناعية، و1.7 ألف اختبار و217 فحص لعينات معامل كيماوية وإجراء 1.4 ألف اختبار و60 فحص لعينات معامل هندسية، وإجراء 415 اختبار و38 فحص لعينات معامل غزل ونسيج، و 385 اختبار و79 فحص لعينات معامل غذائية.

جاء ذلك خلال التقارير التفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر فبراير الماضي، التي تلقاها الوزير طارق قابيل.

وبحسب التقارير، قام المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بدراسة وفحص ومراجعة الوثائق الفنية للاعتماد لـ 4 معامل اختبار، و3 معامل معايرة، و1 معمل طبي، وجهتين خاصتين بالتفتيش، و1 جهة منح شهادات نظم.

كما فحص المجلس إجراء زيارات ميدانية للتقييم لـ 10 معامل اختبار، و7 معامل معايرة، و3 معامل طبية، و1 جهة تفتيش، وجهتين منح شهادات نظم، و1 من مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية.

كما قام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 6 معامل اختبار، و1 معمل معايرة، و1 معمل طبي، و3 جهات منح شهادات نظم، كما قام المجلس بتعليق الاعتماد لعدد 1 معمل اختبار، بحسب بيان للوزارة.

وحول أهم الأنشطة التي نفذها المعهد القومي للجودة خلال شهر فبراير الماضي، قام المعهد بتقديم الخدمات التدريبية المتعلقة بتطبيق نظام الأمان في نظم المعلومات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 27001، بالإضافة إلى إعداد مراجع داخلي طبقاً للمواصفة الدولية أيزو 19001، ومراجع داخلي لنظم سلامة الغذاء.