الإحصاء: 42% تراجعا في إنتاج المشروبات خلال يناير بسبب موسم الشتاء

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن الرقم القياسـي لصناعة المشروبات تراجع خلال يناير الماضي بنسبة 42.1% عن شهر ديسمبر السابق له، ليسجل 63.45، بسبب انخفاض الانتاج لتوقف بعض خطوط الانتاج لإحدى الشركات للصيانة وضعف الإقبال على المشروبات الغازية في الشتاء.

كما تراجع أيضا الرقم القياسي لإنتاج الأجهزة الكهربائية خلال نفس الشهر بنسبة 28.1% مقابل شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ 89.97، بسبب انخفاض عقود التوريد، بحسب بيانات الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادرة عن الجهاز .

ووفقا للبيانات، انخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب- زجاج- أسمنت) إلى 83.79، بانخفاض 32.5% بسبب فائض المخزون لبعض الشركات الهامة.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن تراجع عقود التوريد لصناعة الأجهزة الكهربائية وإنتاج صناعة المشروبات، أدى إلى انخفاض الرقم القياسي الإجمالي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) بنسبة 5.9%، ليسجل، 120.49 في يناير مقابل 128.18 في ديسمبر السابق له.

ولكن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع إلى 144.40 في يناير، بزيادة 7.2٪ عن ديسمبر ، وذلك بسبب زيادة الأقماح المطحونة وزيادة أسعار المنتجات وارتفاع الإنتاج من السكر (موسمي).

كما زاد أيضا صناعة المواد والمنتجات الكيماوية إلى 146.53 في يناير بارتفاع 9.1٪ عن يناير، بسبب زيادة إنتاج المنظفات الصناعية وزيادة الإنتاج من سماد اليوريا والسماد السائل وعدم وجود أعطال في خطوط الانتاج.