وزير قطاع الأعمال يطالب بدراسة إنشاء صناعات ألومنيوم جديدة بدلا من تصدير الخام

كتبت- شيماء حفظي:

طالب وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية مدحت نافع وشركة مصر للألومنيوم، عبد الظاهر عبد الستار، بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام وذلك بغرض تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.

وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن الوزير طالب خلال اجتماعه برئيسي الشركة القابضة المعدنية وشركة مصر للألومينوم، بمراجعة أسس إعداد دراسة الجدوى والفروض الأساسية التي تم استخدامها في حساب التكلفة الاستثمارية والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع توسعات الشركة، ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات والبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.

كما طالب الوزير إدارة الشركة القابضة إعداد تقرير شامل حول صناعة الألومنيوم محليًا وأهم التطورات في هذه الصناعة عالميًا على أن يتضمن مقومات شركة مصر للألومنيوم الفنية ومؤشراتها المالية والخطط المستقبلية ومن بينها مشروع التوسعات، مع إمكانية استعراض ذلك التقرير خلال الزيارة المرتقبة للوزير إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

وأكد الويزر ضرورة الاستعانة باستشاري أو مقاول عام لإدارة مشروع التطوير يكون مسؤولا عن متابعة المراحل المتلاحقة في التعاقد على المعدات والخطوط الجديدة إلى أن يتم البدء الفعلي في التشغيل.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس شركة مصر للألومنيوم حول الموقف الحالي للشركة من الناحيتين الفنية والمالية وحجم الطاقة الإنتاجية والصادرات.

كما عرض رئيس الشركة دراسة جدوى أولية لمشروع التوسعات والذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 250 ألف طن مع تخفيض استهلاك الطاقة، وكذلك البدائل التمويلية المقترحة للمشروع وفترة استرداد التكلفة الاستثمارية.