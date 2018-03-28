الكرملين: روسيا والسعودية تناقشان خيارات التعاون بسوق النفط

القاهرة- وكالات:

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تناقشان "مجموعة واسعة من الخيارات" بشأن التعاون في سوق النفط العالمية، وفقا لوكالة رويترز.

كان المتحدث ديمتري بيسكوف يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع رويترز حيث قال إن البلدين يعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.