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    الكرملين: روسيا والسعودية تناقشان خيارات التعاون بسوق النفط

    12:03 م الأربعاء 28 مارس 2018
    الكرملين: روسيا والسعودية تناقشان خيارات التعاون بسوق النفط

    الكرملين

    القاهرة- وكالات:

    قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تناقشان "مجموعة واسعة من الخيارات" بشأن التعاون في سوق النفط العالمية، وفقا لوكالة رويترز.

    كان المتحدث ديمتري بيسكوف يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع رويترز حيث قال إن البلدين يعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.

    الكرملين روسيا السعودية سوق النفط

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