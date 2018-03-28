  • عاجل:"الوطنية للانتخابات" تعلن تطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت
    • 1338696 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

    25 مليار دولار حجم التنازلات الدولارية بالبنك الأهلي منذ التعويم

    11:55 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    25 مليار دولار حجم التنازلات الدولارية بالبنك الأهلي منذ التعويم

    كتبت-منال المصري:

    قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حجم التنازلات بين العملاء عن الدولار بلغ 25 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف أي منذ 17 شهرًا.

    وأضاف أبو الفتوح لمصراوي اليوم الأربعاء أن البنك يمتلك موارد دولارية كافية تمكنه من تدبير أي طلبات على الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود أي قوائم انتظار.

    وأعلنت مصر تحرير سعر الصرف الجينه في نوفمبر 2016 في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء.

    الدولار الجنيه البنك الأهلي التعويم السلع الأساسية

    الخبر التالى:

    الكرملين: روسيا والسعودية تناقشان خيارات التعاون بسوق النفط

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان