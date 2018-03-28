25 مليار دولار حجم التنازلات الدولارية بالبنك الأهلي منذ التعويم

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حجم التنازلات بين العملاء عن الدولار بلغ 25 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف أي منذ 17 شهرًا.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي اليوم الأربعاء أن البنك يمتلك موارد دولارية كافية تمكنه من تدبير أي طلبات على الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود أي قوائم انتظار.

وأعلنت مصر تحرير سعر الصرف الجينه في نوفمبر 2016 في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء.