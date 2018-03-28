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    وكالة: بعض مصدري النفط يقترحون تمديد خفض المعروض 6 أشهر

    11:47 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    وكالة: بعض مصدري النفط يقترحون تمديد خفض المعروض 6 أشهر

    القاهرة- مصراوي:

    قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الأربعاء إن عددا من البلدان المصدرة للنفط اقترح تمديد اتفاق خفض المعروض من الخام المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

    ولم يذكر اللعيبي الدول التي اقترحت تمديد الاتفاق ستة أشهر.

    كانت أوبك ومنتجون غير أعضاء بقيادة روسيا قد اتفقوا في نوفمبر على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية 2018 في محاولة لتصريف تخمة المعروض العالمي مع إعطاء إشارة على إمكانية الخروج المبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار في السوق على نحو مبالغ فيه.

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