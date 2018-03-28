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    بروتوكول بين المالية واليونيسف لتحسين شبكة الحماية الاجتماعية في مصر

    11:36 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    بروتوكول بين المالية واليونيسف لتحسين شبكة الحماية الاجتماعية في مصر

    بروتوكول بين المالية واليونيسف

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إنها وقعت بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة ومنها الأطفال، وزيادة تمويل البرامج العامة المخصصة للإنفاق على احتياجات الطفل والمقدم من الموازنات العامة.

    وبحسب بيان الوزارة، يتضمن البروتوكول، عددا من المحاور تشمل تدعيم قدرة الموازنة في تحديد وتدعيم ما يتم إنفاقه على الأطفال والفئات الأولى بالرعاية وخاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد سياسات الدعم بالتعاون مع وحدتي السياسات المالية الكلية، وتكافؤ الفرص، وتدريب الموظفين بالجهات المعنية على إعداد الموازنات المستجيبة للأطفال بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص.

    كما يهدف البروتوكول إلى التواصل مع المواطنين والشباب في إعداد الموازنة من خلال مبادرة موازنة المواطن، وأخيراً دعم إنشاء وحدة المتابعة والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية.

    ووقع البروتوكول كل من محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية وبرينو ماسي Bruno Maes ممثل صندوق اليونيسف في مصر.

    وزارة المالية اليونيسف شبكة الحماية الاجتماعية

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