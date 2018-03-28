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    كيلو اليوسفي بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    11:20 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    كيلو اليوسفي بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    كتبت- إيمان منصور:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها، منذ بداية الأسبوع.

    وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و11 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.

    البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

    الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

    الفاصوليا بين 8 و11 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

    الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

    البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

    السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

    الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

    الرمان بين 9 و17 جنيها.

    الفراولة بين 5 و6 جنيهات.

    الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

    الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.

    اليوسفي سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة الطماطم البطاطس

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