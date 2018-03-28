كيلو اليوسفي بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها، منذ بداية الأسبوع.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و11 جنيها، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.