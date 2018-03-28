التجارة: 70% ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى الصومال خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الأربعاء، إن الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت بنسبة 69.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وقال الوزير طارق قابيل إن البعثات التجارية المتبادلة بين البلدين ساهمت في زيادة نسبة الصادرات المصرية لتسجل 90 مليون دولار العام الماضي مقابل مقابل 53 مليون دولار في عام 2016.

وحققت صادرات المصرية إلى الصومال أعلى معدلاتها خلال عام 2017 ،حيث ارتفعت في بنود المنتجات الغذائية بنسبة 77% عن الأعوام السابقة لتسجل 33 مليون دولار، وارتفاع عدد الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق الصومالي إلى 55 شركة.

كما حقق قطاع الأدوية زيادة لتسجل 7.1 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 5.84 مليون دولار خلال عام 2016 ، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف قابيل أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الأفريقية وخاصةً في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً الأمر الذي سيمثل نقطة انطلاق لمعدلات التجارة بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن وزارته انتهت خلال العام الماضي من إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لدول أفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وقالت مايسه الرفاعي مسئول سياسات التجارة الدولية بقطاع الاتفاقات التجارية، إن الزيارات الرسمية التي نسقها القطاع تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصومال في المجال التجاري والصناعي والذي نص على تنفيذ برنامج الزيارات الرسمية لدولة الصومال والأقاليم الصومالية في الفترة من أبريل عام 2016 وحتى مارس 2018.

و أضافت أنه تم التنسيق مع الجانب الصومالي لتنظيم بعثة لشركات الأدوية الصومالية إلى مصر وبالفعل تتواجد البعثة منذ يومين بالقاهرة حيث تم عقد اجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لبحث زيادة حجم الصادرات المصرية من الأدوية لتغطية احتياجات السوق الصومالي مما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين.

واختتمت منذ أيام فعاليات البعثة الرسمية المصرية إلى الصومال والتي ضمت عدد من الجهات الوطنية العاملة في مجال التجارة والقطاع المصرفي، وقد شارك في هذه البعثة قطاع الاتفاقيات التجارية التابع للوزارة باعتباره الجهة المنسقة لتنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع الجانب الصومالي.