التخطيط: توزيع الاستثمارات يتم وفقا لأولويات تقليص الفجوة بين المحافظات

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، إنها توزع الاستثمارات المحلية وفقًا لأولويات تستهدف تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، من خلال عدد من المعايير الاسترشادية، تتمثل في نسبة السكان بكل محافظة، ونسبة المساهمة المأهولة، والفقر، والبطالة، والأمية.

وأوضحت الوزارة من خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى 9 مليارات جنيه وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.

يُذكر أن الوزيرة هاله السعيد، قد قالت خلال لقاءها مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان.