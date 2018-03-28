الدولار يصعد في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

رفع بنك البركة، سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عند مستوياته أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره مساء أمس.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.