البورصة تصعد مع بداية ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.51% إلى مستوى 17358.9 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.20%.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 0.97%.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.