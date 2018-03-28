البورصة تصعد مع بداية ثالث أيام الانتخابات الرئاسية
كتبت- إيمان منصور:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.51% إلى مستوى 17358.9 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.20%.
وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بنسبة 0.97%.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
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