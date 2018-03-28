المصرية للاتصالات: فرصة استثمارية محتملة في مجال الكوابل البحرية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء إن لديها فرصة استثمارية في مجال الكوابل البحرية، من شأنها تعظيم عوائد الشركة.

وبحسب بيان صحفي للشركة أرسلته للبورصة اليوم فإن "هذه الفرضة ستوفر لها ضمان استمرار تدفقات الإيرادات الحالية من هذا النشاط".

ونتيجة لرغبة الشركة في التمويل اللازم للفرصة الاستثمارية المشار إليها، على المدى القصير دون زيادة الدين الحالي لها، قررت خفض مقترح توزيع الأرباح على المستثمرين عن العام الماضي من جينه واحد إلى 25 قرشا، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من هذه الفرصة تأمين إيرادات مستقبلية من أعمال الكوابل البحرية وتحقيق عائد قصير الأجل فيها.

والمصرية للاتصالات هي شركة حكومية، تعمل في مجال الاتصالات ولديها شركة WE التي تقدم خدمات المحمول وكما تملك نحو 45% من أسهم فودافون مصر.