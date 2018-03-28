هيرميس للتخصيم تحصل على رخصة مزاولة النشاط في السوق المصري

كتبت- ياسمين سليم:

قالت المجموعة المالية هيرميس اليوم الأربعاء إن إحدى شركاتها التابعة "المجموعة المالية هيرميس للتخصيم" حصلت على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في السوق المصري.

وأضافت في بيان صحفي اليوم للبورصة أن حصول شركتها التابعة على هذه الرخصة تعد خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها السوقية الزائدة عبر تنويع باقة الأنشطة والخدمات المقدمة إلى عملائها سواء في المؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخصصت المجموعة 250 مليون جنيه، لعمليات الشركة الجديدة التي ستعمل تحت مظلة "المجموعة المالية فاينانس القابضة" منصة التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس.

وهيرميس هي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر، فضلا عن بعض الأسواق الإفريقية وباكستان وكينيا وأمريكا.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، في البيان إن الشركة الجديدة ستستفيد من وفرة السيولة النقدية وشبكة العلاقات الوطيدة مع كبرى المؤسسات المالية، في بناء هيكل رأسمالي قوي قادر على تلبية الطلب المتنامي على خدمات التخصيم.

وأضاف أن التوسع قي تقديم التخصيم يأتي في إطار استراتيجة تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

ونشاط التخصيم هو معاملة مالية تقوم فيها الشركات بحوالة حقوقها ومستحقاتها أو التزاماتها المستقبلية لطرف ثالث يسمى "المُخصم" بسعر مخفض، ويشمل ذلك الشيكات والفواتير والتعاقدات لدى الغير، في مقابل الحصول على السيولة النقدية التي تساعد تلك الشركات على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستمرارية عملياتها التشغيلية وتمويل خطط التوسعات المستقبلية.

وبحسب البيان ستنضم المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، لكلا من شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة تنمية التمويل متناهي الصغر، للعمل تحت مظلة "المجموعة المالية فاينانس القابضة".