أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع مفاجئ في المخزون الأمريكي

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتا بما يعادل 0.8% عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتا أو 0.6%.

وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الأمريكي الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء، وفقا للوكالة.

وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة "سننظر كيف تبدو بيانات المخزون... في الوقت الحالي يبدو أن كلا من غرب تكساس وبرنت يتمهلان".

وأبلغ روبرت كارنل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث لدى بنك آي.إن.جي الهولندي في آسيا، منتدى رويترز للأسواق العالمية اليوم أن ”مزيدا من المعروض القادم من الولايات المتحدة“ سيثقل كاهل أسعار النفط على الأرجح.

وقفز إنتاج النفط الأمريكي بالفعل بمقدار الربع تقريبا منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يوميا متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ومقتربا كثيرا من روسيا، أكبر منتج في العالم، والتي تضخ حوالي 11 مليون برميل يوميا.

يأتي تراجع يوم الأربعاء رغم قول السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رويترز أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذي بدأ في يناير كانون الثاني 2017 بعد انهيار في أسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة في إدارة الإمدادات ”إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما“.