الغرف التجارية و"رجال الأعمال" يحثون الأعضاء على المشاركة في الانتخابات

كتبت- منار الرخ:

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إنها أرسلت رسالة إلى أعضائها لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأضافت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "مصر تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، تلك المرحلة التي تلعب دورا محوريا هاما في كافة مناحي الحياة المستقبلية لمصر سواء سياسيا أو اقتصاديا، والتي تتمثل في الانتخابات الرئاسية لعام 2018".

وقالت الشركة إن "مصر تشهد حاليا حالة من التحفز والتربص بها كي لا تستكمل مسيرتها الإصلاحية التي بدأتها وهو ما لمسناه على مدى اليومين الماضيين من وسائل الإعلام الدولية" وفقا للبيان.

ووجه مجلس إدارة الجمعية، باتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم وكذلك أسرهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع التأكيد على أهمية مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع في العملية الانتخابية، وفقا للبيان.

وقال البيان إن "مصر ليس لديها رفاهية الاختيار، حيث أن الخيار الأوحد هو استكمال ما بدأناه ولن يتحقق ذلك بدون المشاركة الإيجابية وتحقيق استحقاق انتخابي بنسبة مشاركة عالية، تؤكد للمجتمع الدولي مساندة الشعب المصري لاستكمال المسيرة".

وقالت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر، في بيان صحفي اليوم، إن غرفة العمليات التباعة لها رصدت زيادة معدلات الإقبال بين الناخبين، وأنه "تمت زيادة عدد السيارات الخاصة بنقل المواطنين والعمال والموظفين من أماكن عملهم إلى اللجان الانتخابية، حيث اتفقت إدارات الشعب النوعية مع أعضاء جمعياتها العمومية من التجار وأصحاب المنشآت على السماح للعاملين والموظفين للتوجه لصناديق الانتخاب".

وقال أحمد سعد مصطفى، رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن غرفة العمليات تابعت على مدار اليوم عمليات التصويت والتنسيق مع كافة الأجهزة لحل أي مشكلة بشكل فوري، وفقا للبيان.

وأوضح مصطفى أنه "تم تخصيص مندوبين ومشرفين لمتابعة نقل المواطنين والعاملين بالشركات، ولدى الشركات إلى صناديق الانتخاب، كما تم توفير كافة الإمكانيات لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى لجان التصويت".

وقال "كما تم تخصيص قوافل سلعية متنقلة في كافة المناطق والأحياء بالتنسيق مع وزارة التموين و التجارة الداخلية والأحياء لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة".

وأضاف "بالإضافة إلى تخصيص وجبات للعاملين و المندوبين وتم تغطية كافة المناطق والأحياء للمساعدة فى توجيه العمال والموظفين والمواطنين إلى صناديق الانتخاب لإرسال رسالة للعالم أن مصر بلد الأمان".

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