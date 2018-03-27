 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

العراق ينوي توفير السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من الإنتاج المحلي بالكامل

05:11 م الثلاثاء 27 مارس 2018
العراق ينوي توفير السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من الإنتاج المحلي بالكامل

القاهرة- وكالات:

قالت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العراق يعتزم توفير جميع كميات السكر والزيوت لبرنامج دعم الغذاء من المنتجين المحليين.

وفقا لما نقلته وكالة رويترز، ذكرت اللجنة أنها قررت ”تخويل وزارة التجارة توفير مواد البطاقة التموينية لاسيما مادتي السكر والزيت من المنتج المحلي حصرا عام 2018“.

وأضافت أن توريد السلع الغذائية المدعمة سيكون ”من المصانع العراقية المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية“.

السكر برنامج دعم الغذاء الإنتاج المحلي العراق لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية العراقية هيئة الاستثمار العراقية السلع الغذائية المدعمة

الخبر التالى:

الدولار يرتفع ببنك القاهرة في نهاية التعاملات

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان