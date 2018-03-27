"بن سلمان" لرويترز: أوبك وروسيا تبحثان تعاوناً نفطياً لفترة 10- 20 سنة

القاهرة- وكالات:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط.

وقال الأمير محمد، خلال مقابلة مع رويترز في نيويورك: "نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما".

وأضاف: "لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد".

واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017 بعد أن انخفضت أسعار الخام وكان وزير الطاقة السعودي قال الأسبوع الماضي إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

وقال "بن سلمان" إن طرح نسبة خمسة بالمائة من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.