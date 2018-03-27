أرباح بنك بلوم مصر تقفز 30% في عام 2017

كتبت- منال المصري:

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك بلوم مصر، إن أرباح البنك قفزت بنحو 30% خلال عام 2017 لتصل إلى 702 مليون جنيه مقابل 540 مليون جنيه في 2016.

وجاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن النتائج المالية لأعمال البنك.

وأضاف، أوزالب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن محفظة القروض في البنك حققت نموا بنحو 29.4% لتسجل 12.03 مليار جنيه في نهاية 2017 مقابل نحو 9.3 مليار جنيه في العام السابق بزيادة 2.7 مليار جنيه .

وأشار إلى أن محفظة الودائع ارتفعت إلى 30.2 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة نمو 23.8% مقابل 24.4 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة 5.8 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك قفزت إلى 34.4 مليار جنيه بنسبة نمو 24% في العام الجاري مقارنة مع 27.8 مليار جنيه في العام الماضى بزيادة 6.6 مليار جنيه.

ووافقت الجمعية العامة للبنك اليوم على رفع رأسمال البنك ليصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة 1.7 مليار جنيه، وفقا لأوزالب.

وتابع أن "زيادة رأسمال البنك جاءت من الأرباح المحققة".

ونما صافي أرباح البنك من العائد والأتعاب والعمولات بنسبة 26% لتصل إلى 283.6 مليون مقارنة بالعام السابق، بحسب أوزالب.

وأضاف أن مستوى السيولة للعملة المحلية في البنك قفز بنسبة 53.2% في نهاية العام الماضي مقابل 52.3% عن العام السابق.

وقال "على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار السلع تأثرا بتحرير سعر الصرف وإجراء توسعات بعدد 3 فروع جديدة خلال العام الماضي، إلا أن البنك نجح في ترشيد المصروفات، وهو ما ساهم في تحقيق معدل على تكلفة العائد بلغ 28.02% نهاية العام مقابل 27.61% في 2016".

وقال سعد الزهرة رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (المجموعة الأم لبنك بلوم) خلال انعقاد المؤتمر الصحفي، إن بنك بلوم يستحوذ علي المركز الثاني في معدلات النمو على مستوى المجموعة، بالإضافة إلى تحقيقه أعلى مردود على متوسط حقوق المساهمين بين وحدات المجموعة الأم تتجاوز 20%.

وأشار إلى أن بنك بلوم يمتلك 43 فرعا موزعين على مستوى الجمهورية كما سيتم بناء مركزا جديدا للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة.