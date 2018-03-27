كابيتال جروب تعتزم استثمار 3 مليارات جنيه في مشروع "البروج" خلال 2018

القاهرة - وكالات:

قال أمجد حسنين المدير التنفيذ للمشروعات في شركة كابيتال جروب، إن الشركة تنوي استثمار 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري في مشروع البروج السكني بمدينة الشروق بالقاهرة والذي يبلغ إجمالي استثماراته 70 مليار جنيه، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف حسنين أن تمويل استثمارات المشروع خلال عام 2018 سيكون من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وضخت الشركة استثمارات في المشروع خلال العام الماضي بقيمة ملياري جنيه، بحسب ما نقلته الوكالة عن حسنين.

وذكر أمجد حسنين أن شركته ستسلم المرحلة الأولى من المشروع، المقام على مساحة 1200 فدان، في النصف الأول من 2019.

ويقام المشروع على أربع مراحل خلال عشر سنوات ويضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وفيلا.

وقال حسنين إن الشركة تسعى لمضاعفة محفظة أراضيها في مصر هذا العام.

وأضاف "نسعى للاستحواذ على قطعتي أرض هذا العام، واحدة في غرب القاهرة والأخرى في الساحل الشمالي. نتفاوض عليهم مع الحكومة حاليا"، بحسب وكالة رويترز.

وأشار أمجد حسنين إلى أن متوسط الزيادة السنوية للأسعار بسوق العقارات المصرية يتراوح بين 20 و30%، متوقعا زيادتها بالوتيرة ذاتها هذا العام.

وتأسست كابيتال جروب، المملوكة مناصفة لشركتي أبوظبي كابيتال جروب والعين القابضة، في عام 2015 بغرض إقامة مشروع "البروج" السكني.