رئيس الوزراء الصيني: نسعى لحوار مع أمريكا لكننا مستعدون لحرب تجارية

القاهرة - وكالات:

قال التليفزيون الرسمي، إن رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" أبلغ مشرعين أمريكيين زائرين اليوم الثلاثاء، أن الصين تسعى لإجراء حوار مع الولايات المتحدة حول التجارة، لكنها مستعدة لحرب تجارية، بحسب وكالة رويترز.

وفي لقطات عرضها التلفزيون الحكومي الصيني قال "لي" أيضا خلال لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يأمل في أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا في التجارة والعمل مع الصين صوب إيجاد حل مشترك.

وفي الأيام القليلة الماضية، تعاظمت المخاوف من حرب تجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن خطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي رد تحذيري على الرسوم الجمركية الأمريكية، كشفت الصين عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.