أوراسكوم للتنمية تبيع 62.8% من أسهمها في "رويال للاستثمار"

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية على بيع 62.8% من أسهمها في رأسمال شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية بقيمة 16.6 مليون دولار.

وقالت الشركة في محضر اجتماع الجمعية العامة، الذي أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها ستبيع الأسهم إلى شركة إم بي ايجيبت للاستثمارات والتنمية السياحية.

وأضافت الشركة، إن جمعيتها العامة وافقت أيضًا على الترخيص لشركة رؤية للتنمية السياحية –التابعة لها- بإبرام عقد بيع فندق مكادي جاردينز إلى شركة إم بي ايجيبت للاستثمارات والتنمية، بقيمة 4.6 مليون دولار، شرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة للشركة والجهات المختصة.

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والإمارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي طورتها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.